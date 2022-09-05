خبر في الجول - الزمالك يبلغ عمر السعيد بخروجه من حساباته.. وناديه الجديد يتحدد خلال أيام

علم FilGoal.com أن عمر السعيد مهاجم الزمالك بات خارج حسابات النادي في الموسم الجديد.

وتم إبلاغ السعيد بذلك، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا يملك الزمالك نية لعرض التجديد.

وسيحدد اللاعب وجهته المقبلة في الأيام القادمة، وذلك عقب دراسة العروض المقدمة له.

ولعب السعيد مع الزمالك 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف.

وتنقل السعيد -30 عاما- من الزرقا إلى الجونة ثم مصر للمقاصة والإنتاج الحربي وصولا إلى وادي دجلة.

وانتقل السعيد من دجلة إلى الزمالك في 2018، ثم أعاره الزمالك إلى الجونة في 2021.

وأعلن أيضا حازم إمام ظهير أيمن الفريق رحيله عن الزمالك.

وضم الزمالك حتى الآن الجناح السنغالي إبراهيما نداي ولاعب الوسط المغربي زكريا الوردي.