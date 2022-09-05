أنتوني: شعرت بالقشعريرة في لحظتي الأولى على أولد ترافورد.. وهذا سر احتفال النمر

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

أنتوني يحتفل بهدفه

شدد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الجديد على شعوره بالقشعريرة عند دخوله إلى أرض ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى.

أنتوني ماثيوس

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أنتوني أول أهدافه بقميص مانشستر يونايتد خلال مشاركته الأولى مع الفريق أمام أرسنال.

وقال أنتوني عبر موقع النادي: "تمريرة راشفورد كانت مثالية لذلك عندما وصلت الكرة لم يكن علي فعل الكثير".

واستمر "رأيت حارس المرمى والكرة كانت مثالية أمامي لأضعها في الشباك وسعيد جدا لأنني تعاملت بغريزتي".

وتابع "تسجيل هدفي الأول ومشاركة هذه اللحظة مع الجماهير خلال تلك الأجواء كان رائعا، منذ اللحظة التي دخلت بها إلى أرض الملعب شعرت بالقشعريرة لأنني أعرف مدى رغبتي في أن أكون هنا وأعرف مدى رغبة الجماهير في ذلك".

وأضاف "الاحتفال الذي قمت بتنفيذه كان بتقليد النمر وأصدقائي يعرفون سبب ذلك وهذه هي طريقة احتفالي".

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي قادما من صفوف أياكس في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 95 مليون يورو.

أنتوني مانشستر يونايتد أرسنال
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