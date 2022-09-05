مؤتمر توخيل - عن احتمالية مشاركة أوباميانج ومواجهة دينامو زغرب في أبطال أوروبا

أوضح توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي موقف إيمريك بيير أوباميانج لاعب الفريق من المشاركة أمام دينامو زغرب.

ويحل تشيلسي ضيفا على دينامو زغرب في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمجموعة الخامسة.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "هل هو مستعد للمشاركة أساسيا؟ لم يكن لديه مشاكل أمس لكن لن يلعب الـ90 دقيقة".

وأضاف "يحتاج أن يلعب بعض الدقائق، هو جائع للعب ومتحمس من أجل ذلك وهذا ما شعرنا به منذ اللحظة الأولى".

وعن تجديد عقد رييس جيمس، أجاب "لاعب حاسم بالنسبة لنا، مازال لديه الكثير ليقدمه معنا".

وعن احتجاجات ويست هام على تقنية الفيديو في الدوري، أوضح "لن نحظى بأي مباراة دون أخطاء وأنا سعيد أن الحكم أخذ خطوة مراجعة القرار".

وتواصل أندية الدوري الإنجليزي في تقديم شكاوي بشأن أخطاء تقنية الفيديو، أخرهم كانت بخصوص مباراة تشيلسي وويست هام التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1.

وعن مواجهة دينامو زغرب، جاوب "نجحوا في التأهل، واعتادوا على الفوز سيستخدمون خدعة أنهم الفريق الأقل ترشيحا للفوز".

وأتم "نحن في موقف نحتاج فيه إلى التحسن، واتخاذ خطوة جديدة، ودوري أبطال أوروبا التحدي الأمثل من أجل ذلك".

وأوقعت القرعة تشيلسي ضمن المجموعة الخامسة رفقة ميلان وسالزبورج ودينامو زغرب.

ويفتتح تشيلسي أولى مباراياته في دوري الأبطال غدا الثلاثاء في السابعة إلا ربع على ملعب ستاديون ماكسيمير بزغرب في كرواتيا.