كرة يد - الأهلي يجدد تعاقده مع 15 لاعبة من فريق السيدات

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي تجديد عقود 15 لاعبة من فريق سيدات اليد.

ومدد الأهلي عقود اللاعبات لمدة 4 مواسم من أجل الحفاظ على العناصر الأسياسية في الفريق والمنافسة على جميع البطولات.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من: إلهام عيد عبد الملك، وغادة حسام، وأمنية خالد مصطفى، ورنا محمد راضي، ودعاء حلمي شرف، ودينا خالد محمد، وأمينة عاطف، وسارة حسام، وليلي هيثم حماد، وشهد أحمد الشواربي، وليلة شريف عبد العزيز، وفرح حازم مرسي، وآلاء صابر فؤاد، ومنة الله سيد محمد، ورحمة محمد عبد السلام.

وقال العوضي بخصوص ذلك للموقع الرسمي: "نحن نواصل توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لفريق سيدات كرة اليد، بقيادة محمد عادل، من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن جميع اللاعبات من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف "مجلس إدارة الأهلي يحرص دائما على الحفاظ على العناصر الأساسية في كافة فرق النادي، لاستمرار المنافسة والتتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير".

وكان فريق سيدات الأهلي لكرة اليد تعاقد هذا الصيف مع دينا خضر والتونسية سعيدة رجب لتدعيم صفوف الفريق.