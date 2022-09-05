ضربة قوية لـ يوفنتوس.. رومانو: بوجبا سيخضع لعملية جراحية

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن احتياج بول بوجبا لاعب يوفنتوس لإجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

بول بوجبا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وفقا لرومانو فإن بوجبا قد خضع للمزيد من الفحوصات واجتمع مع الطاقم الطبي ليوفنتوس صباح اليوم لاتخاذ القرار.

قرار الطاقم الطبي جاء بأن اللاعب سيكون عليه إجراء عملية جراحية في غضروف الركبة اليمنى.

العملية الجراحية قد تبعده لمدة تطول إلى شهرين وفقا لبعض التقارير الإيطالية وهذا ما يعني إمكانية غيابه عن المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

بوجبا كان قد انضم ليوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة منذ بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة خلال فترة الإعداد.