في قضية جماهير مباراة الأهلي - الهلال يفوض الطاهر يونس للشهادة أمام "كاس"

قرر نادي الهلال السوداني تفويض الطاهر يونس للاستمرار في تقديم شهادته لمحكمة "كأس" في القضية المقدمة ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ورفع الهلال قضية بخصوص الحضور الجماهيري لمباراة الهلال والأهلي المصري في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية.

وسدد الهلال السوداني في وقت سابق الرسوم المطلوبة من محكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وجاء بيان الهلال كالتالي:

واصل الهلال تصعيد قضية حرمان الجماهير من مؤازرة فريقها على ملعبه أمام الأهلي المصري في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

حيث طالبت محكمة "كاس" طرفي الدعوى بسداد مبلغ 26 ألف فرانك سويسري لانعقاد الجلسات وقد عمد الاتحاد القاري عدم سداد المبلغ من أجل توقف تصعيد القضية

وقام خالد هداية الله عضو لجنة تسيير نادي الهلال بسداد 52 ألف فرانك سويسري وهي قيمة مطالبة الهلال وكاف لضمان استمرار القضية وحرصا من اللجنة على الدفاع عن كافة حقوق النادي وعدم التفريط فيها أمام أي جهة.

وتعادل الأهلي مع الهلال دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية والتي خسر الأحمر المباراة النهائية فيها أمام الوداد.

بينما ودع الهلال السوداني المسابقة من دور المجموعات.