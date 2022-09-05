تين هاج: أنتوني كان الحلقة المفقودة في تشكيل يونايتد

يرى إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه الجديد أنتوني كان الحلقة المفقودة في تشكيل الشياطين الحمر.

وسجل أنتوني هدفا في أول ظهور له مع يونايتد، وذلك أمام أرسنال في المباراة التي انتهت بفوز زملاء كريستيانو رونالدو 3-1.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا رأينا بالفعل ما يملكه أنتوني ومدى تأثيره".

وأضاف المدرب الهولندي "لديه السرعة والإبداع فهو يعد تهديدا حقيقيا لمدافعي الدوري الإنجليزي".

وتابع "أعتقد أننا كنت نفتقد لاعبا مثله في الجناح الأيمن لأن جميع اللاعبين الذين يمكنهم اللعب هناك مثل جادون سانشو وماركوس راشفورد وغيرهما، يفضلون اللعب في الوسط أو الجانب الأيسر".

وأردف "الآن، لدينا الشخص الذي يمكنه اللعب بشكل جيد حقًا على الجناح الأيمن، لذلك كان هناك حلقة مفقودة".

وأتم "في أول مباراة له هنا قام أنتوني بعمل جيد، لكن يمكنه التقدم. عملت معه في أياكس أمستردام. وأعلم أن هذا دوري مختلف، لكنه يملك كل المقومات".

























































































وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي على حساب أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي..

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد الخميس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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