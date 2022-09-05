يقصد برشلونة؟ الخليفي: هناك أندية ديونها طائلة.. ذلك قد يدمر كرة القدم

انتقد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، سياسة بعض الأندية التي تتسبب في تكبيدها ديون طائلة.

وقال الخليفي على هامش مؤتمر "Football Talks":ن "بعض الأندية لديها ديون تبلغ 1,8 مليون يورو، هذا غير صحي".

وأوضحت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن الخليفي يقصد بكلامه برشلونة.

وتابع: "أشكر الرب لأن ما نفعله في باريس سان جيرمان هو امتلاك ديون تبلغ صفر".

وأشار: "بالطبع خسرنا الأموال خلال أزمة فيروس كورونا، لكن ليس لدينا ما نخفيه".

وأكمل: "أندية أخرى تملك ديونًا عريضة، وهذه مخاطرة في عالم كرة القدم".

وشدد: "بعض الرؤساء استمروا في مناصبهم سنوات طويلة وتركوا أنديتهم غارقة في الديون، هذا خطير للغاية".

وأتم: "يجب أن نكون حريصين في هذا الشأن لأنه قد يدمر كرة القدم، نحتاج قواعد لحماية الأندية".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وقّع عقوبات على 8 أندية أوروبية، من ضمنها باريس سان جيرمان.

الأندية هي: ميلان وروما وإنتر ويوفنتوس من إيطاليا وباريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا وموناكو من فرنسا وبيشكتاش التركي.

وبحسب بيان يويفا: "وافقت هذه الأندية الثمانية على مساهمات مالية قدرها 172 مليون يورو. سيتم حجب هذه المبالغ من أي إيرادات تحققها هذه الأندية من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية أو يتم دفعها مباشرة".

وأوضح "من هذا المبلغ، يجب دفع 26 مليون يورو (15%) بالكامل بينما الرصيد المتبقي وقدره 146 مليون يورو (85%) مشروط اعتمادا على امتثال هذه الأندية للأهداف المنصوص عليها في اتفاقية التسوية المعنية".

وهو ما يعني أن الأندية ستدفع الآتي:

ميلان: سيدفع مليوني يورو من 15 مليون يورو

يوفنتوس: سيدفع 3.5 مليون يورو من 23 مليون

إنتر: سيدفع 4 ملايين يورو من 26 مليون

روما: سيدفع 5 ملايين يورو من 35 مليون

باريس سان جيرمان: 10 ملايين يورو من 65 مليون

مارسيليا: 300 ألف يورو من مليوني يورو

موناكو: 300 ألف يورو من مليوني يورو

بيشكتاش: 600 ألف يورو من 4 ملايين يورو

ويمتلك ميلان ويوفنتوس إمكانية التسوية لمدة 4 سنوات، و4 سنوات لناديي إنتر وروما.

وسيتم تقليص قائمة إنتر وروما الأوروبية الموسم الحالي لـ 23 لاعبا عوضا عن 25.

وتفادت أندية لاتسيو ونابولي وتشيلسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد بسبب "استقطاعات فيروس كورونا وكذلك الوضع في الاعتبار نتائجهم المالية".

واستطاعات أندية بوروسيا دورتموند وبازل ويونيون برلين وفيينورد وليون ورينجرز وريال بيتيس وإشبيلية وريال أنتويرب وطرابزون سبور وفولسفبورج الابتعاد عن شبح التغريم والعقوبات.