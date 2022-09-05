تشيلسي يحتفظ بنجمه حتى 2028

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 13:58

كتب : FilGoal

ريس جيمس مع فيليب ماتيتا - تشيلسي أمام كريستال بالاس

أعلن نادي تشيلسي يوم الإثنين تمديد عقد مدافعه ريس جيمس حتى صيف 2028.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي تشيلسي الإعلان عن توقيع ريس جيمس لعقد جديد مدته ست سنوات".

جيمس يتواجد في صفوف تشيلسي منذ السادسة من عمره، برز جيمس كأحد أفضل اللاعبين الشباب في إنجلترا السنوات الاخيرة.

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وقال ريس جيمس لموقع ناديه: "أشعر بسعادة بالغة بعد التوقيع على عقدي الجديد وأنا ممتن للجماهير والمالكون الجدد وكل من في النادي".

وأضاف "لا أطيق الانتظار لأرى ما يخبئه المستقبل، وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا فرصة للفوز بالعديد من الألقاب".

وتابع "لقد نشأت وأنا أشجع هذا النادي وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. لقد مددت عقدي لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه".

وأتم "أود أن أتقدم بشكر خاص للجماهير، أنا هنا لأبقى لسنوات ولدينا مستقبل مشرق أمامنا".

فيما قال تود بويلي رئيس مجلس إدارة تشيلسي: "نحن سعداء لمنح ريس عقدًا جديدًا طويل الأمد في تشيلسي. إنه لاعب رائع، ونتطلع جميعًا لمشاهدته وهو يواصل الازدهار في ستامفورد بريدج".

وشارك ريس جيمس في 5 مباريات من أصل 6 هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

البالغ من العمر 22 عاما سجل هدفا وصنع مثله.

ريس جيمس تشيلسي
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