سلة - ثاني الأجانب.. وصول محترف الاتحاد تدعيما للقائمة العربية

وصل سيان أرماند محترف سلة الاتحاد السكندري الجديد إلى مصر استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية لرجال السلة.

وكان الاتحاد قد ضم بين صفوفه الأمريكي كيندال ديكيس تدعيما لقائمة الموسم الجديد، بينما أرماند سيلعب منافسات البطولة العربية فقط.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر.

ويشارك من مصر كل من الأهلي حامل لقب النسخة الماضية وبطل الدوري، والاتحاد السكندري وصيف مسابقة الدوري.

وبدأ الاتحاد السكندري استعداداته للبطولة العربية أولى بطولات الموسم الجديد بالتدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

ويضم الاتحاد ضمن صفوفه المحترفين كيندال وأرماند في البطولة العربية.

بينما لم يتعاقد الأهلي حتى الآن مع محترف آخر بخلاف والتر هودج محترف الفريق في الموسم الجديد.

ويبلغ أرماند من العمر 30 عاما وطوله 193 سم.

وبدأ اللاعب مسيرته في 2014 بعد أربع سنوات في فرق الجامعات.

لعب في الدوريات التركية والألمانية والفرنسية والإسبانية والروسية.

ويشارك الاتحاد السكندري بجانب الأهلي من مصر في البطولة العربية.

وكان زعيم الثغر قد خسر لقب دوري السوبر الموسم الماضي في السلسلة النهائية أمام الأهلي.