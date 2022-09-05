سلة - ثاني الأجانب.. وصول محترف الاتحاد تدعيما للقائمة العربية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 13:18

كتب : هاني العوضي

سيان أرماند - محترف الاتحاد كرة سلة

وصل سيان أرماند محترف سلة الاتحاد السكندري الجديد إلى مصر استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية لرجال السلة.

وكان الاتحاد قد ضم بين صفوفه الأمريكي كيندال ديكيس تدعيما لقائمة الموسم الجديد، بينما أرماند سيلعب منافسات البطولة العربية فقط.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر.

أخبار متعلقة
كرة سلة - أنس أسامة يشارك لأول مرة في مران الاتحاد السكندري كرة سلة - الاتحاد يوضح عبر في الجول حقيقة ضم محترف جديد قبل البطولة العربية كرة سلة - كيجو لـ في الجول: محظوظ لكوني مساعدا لـ ستيف كير.. ولدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم كرة سلة - اتفاقية تعاون بين الأهلي وتورنتو رابترز الكندي

ويشارك من مصر كل من الأهلي حامل لقب النسخة الماضية وبطل الدوري، والاتحاد السكندري وصيف مسابقة الدوري.

وبدأ الاتحاد السكندري استعداداته للبطولة العربية أولى بطولات الموسم الجديد بالتدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

ويضم الاتحاد ضمن صفوفه المحترفين كيندال وأرماند في البطولة العربية.

بينما لم يتعاقد الأهلي حتى الآن مع محترف آخر بخلاف والتر هودج محترف الفريق في الموسم الجديد.

ويبلغ أرماند من العمر 30 عاما وطوله 193 سم.

وبدأ اللاعب مسيرته في 2014 بعد أربع سنوات في فرق الجامعات.

لعب في الدوريات التركية والألمانية والفرنسية والإسبانية والروسية.

ويشارك الاتحاد السكندري بجانب الأهلي من مصر في البطولة العربية.

وكان زعيم الثغر قد خسر لقب دوري السوبر الموسم الماضي في السلسلة النهائية أمام الأهلي.

كرة سلة الاتحاد سيان أرماند
نرشح لكم
كرة سلة - أنس أسامة يشارك لأول مرة في مران الاتحاد السكندري ريد بُل تطلق بطولة "ريد بُل هاف كورت" لكرة السلة 3×3 للمنافسة على لقب مصر كرة سلة - الاتحاد يوضح عبر في الجول حقيقة ضم محترف جديد قبل البطولة العربية كرة سلة - كيجو لـ في الجول: محظوظ لكوني مساعدا لـ ستيف كير.. ولدينا فرصة كبيرة للتأهل إلى كأس العالم جنا الألفي لـ في الجول: التدرب مع كير حلم.. وموقفي من الأهلي وعروض الجامعات الأمريكية حوار في الجول - ستيف كير: أحب مصر ومن الشرف لي مقابلة صلاح.. أعرف الزمالك وأتمنى تدريب هذا اللاعب كرة سلة - إلى معركة فبراير.. منتخب مصر يخسر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم انتهت كرة سلة - مصر (65) - (85) جنوب السودان.. تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
الأول.. بيراميدز يضم كريم حافظ في صفقة انتقال حر 7 دقيقة | الكرة المصرية
جاهزية دي ماريا ورابيو مع يوفنتوس قبل مواجهة سان جيرمان 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يحتفظ بنجمه حتى 2028 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوضى في تركيا.. مشجع يقتح الملعب ويعتدي على لاعب بشكتاش 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بادشتوبر يعتزل كرة القدم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
البدري: فيروس كورونا يحرمني من 7 لاعبين أساسيين 51 دقيقة | الوطن العربي
حوار – كروس عن علاقته بـ بيريز ودوري السوبر الأوروبي وعدم رحيله عن ريال مدريد 59 دقيقة | الدوري الإسباني
سلة - ثاني الأجانب.. وصول محترف الاتحاد تدعيما للقائمة العربية 59 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد