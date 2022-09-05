برونو: هذه أسباب انتصارنا على أرسنال

شرح برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أسباب انتصار فريقه الثمين على أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي على حساب أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي..

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أصبح الفوز عادة، نحن نعلم أنه حين تلعب لهذا النادي يجب أن يكون الفوز عادة. علينا فعل ذلك".

وتابع "في بعض الأحيان نحصل على نتيجة جيدة، وأحيانًا لا نحصل عليها، لكن يجب أن نقاتل ونلعب بجماعية من أجل الحصول على النقاط الثلاث".

يونايتد حقق أربعة انتصارات متتالية لأول مرة منذ أبريل 2021.

وأوضح "اعتقدت أن الفريق كان متماسكًا، لعبنا بجماعية وبروح قتالية وهذا هو سبب حصولنا على النقاط الثلاث وتقديمنا لأداء من هذا القبيل".

وواصل "في بعض الأحيان عليك أن تتراجع للعمق، عليك أن تدافع عن مناطق الخطورة لأن الفريق الآخر يتمتع بالجودة ويمكن أن يسبب لك المشاكل".

وشدد البرتغالي "إذا لعبنا بنفس طريقتنا، فلن نستقبل الكثير من الأهداف وسنسجل أكثر من المنافس".

برونو ساعد ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الثاني، وشارك أيضا في صناعة الهدفين الأول والثالث.























































































ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد الخميس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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