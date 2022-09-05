تنس - أنس جابر إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إحدى البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام".

وتفوقت أنس على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين دون مقابل في مباراة استغرقت ساعة و35 دقيقة.

وتغلبت البطلة التونسية في المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 بينما حسمت الثانية بنتيجة 6-4.

أنس جابر كانت قريبة من التتويج بأولى بطولاتها في الجراند سلام ولكنها خسرت في نهائي ويمبلدون أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وتعد أنس جابر هي أول عربية وإفريقية في الحقبة المفتوحة (open era) تصل لنهائي ويمبلدون.

وتلعب البطلة التونسية في ربع النهائي أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش من أجل حسم مقعدها في المربع الذهبي.

وتعتبر أنس ثاني لاعبة من حيث التصنيف العالمي في المتأهلين حتى الآن ببطولة أمريكا المفتوحة خلف البولندية إجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا.

إنجازات رائعة

وكتبت أنس جابر التاريخ في يونيو الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.