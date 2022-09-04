إريكسن بعد الفوز على أرسنال وصناعته الأولى: شتان الفارق بين البداية والآن

أبدى كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على أرسنال وتطور الفريق بشكل مستمر في الموسم الحالي.

وبدأ مانشستر يونايتد موسمه بالخسارة أمام برايتون 2-1 ثم برينتفورد 4-0، قبل أن تبدأ عملية التحول بأربعة انتصارات متتالية، على ليفربول 2-1 وساوثامبتون 1-0 وليستر سيتي 1-0 وأخيرا أرسنال 3-1.

وقال إريكسن في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "هناك فارق كبير بالمقارنة مع أول مباراتين. هذا حقيقي".

وأضاف "أعتقد أنه مع نظام المدرب (إريك تين هاج)، ووصولي كشخص جديد إلى غرفة ملابس الفريق، ثم المزيد من اللاعبين الجدد أيضا ومنهم من أتى متأخرا واحتاج إلى الوقت حتى يعتاد على الجميع، الآن يمكنك أن تشعر بالفارق".

واختتم "إنها مجموعة لطيفة للغاية والكل يريد التنافس وتقديم أفضل ما لديه".

وتغلب يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة صناعة إريكسن الرسمية الأولى بقميص الشياطين الحمر.

الفوز الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي، رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي نال خسارته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع إريكسن قادما من برينتفورد، وكاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، وتيريل مالاسيا ظهير فينورد، والمدافع ليساندرو مارتينيز والجناح أنتوني ثنائي أياكس.