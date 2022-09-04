في الجول يكشف - كيفية تسجيل الصفقات الجديدة للأندية المصرية قبل غلق القيد الإفريقي

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com عن طريقة تسجيل الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا لصفقاتها الجديدة قبل موعد نهاية باب التسجيل المحدد له 15 سبتمبر الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولات إفريقيا وهي الزمالك والأهلي وبيراميدز وفيوتشر من حقها تسجيل القوائم الأولى ثم الثانية في نفس الوقت".

وأضاف "القائمة الثانية لكل ناد هي التي تشهد انضمام أسماء الصفقات الجديدة ليتم تسجيلها في اتحاد الكرة".

وشرح "وهذا استثناء للأندية الأربعة لتسجيل القائمة الأولى والثانية في نفس الوقت، من أجل إمكانية تسجيل الصفقات الجديدة في القوائم الإفريقية لتلك الأندية".

وأتم تصريحاته "بحيث يصبح من حق الأندية الاستعانة بلاعبيها خلال البطولات الإفريقية من بدايتها".

ويتستمر فترة قيد القوائم الأولى للأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوم 15 سبتمبر، وهي القائمة التي تشهد اللاعبين المستمرين من الموسم الماضي.

وبداية من يوم 15 سبتمبر يتم تسجيل القائمة الثانية والتي تشهد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة.

وهذا ما سيتم استثنائه للأربعة فرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وبذلك يستطيع الزمالك إشراك صفقاته الجديدة في بطولة كأس لوسيل ضد الهلال السعودي.

ويلعب الزمالك ضد الهلال في السوبر المصري السعودي "كأس لوسيل" في قطر يوم 9 سبتمبر الجاري.

ورغم ذلك لن يستطع الزمالك وفيوتشر إشراك الصفقات الجديدة في مباريات الدور التمهيدي الأول، لأن فترة القيد الخاصة بهذا الدور انتهت في تاريخ 22 أغسطس الماضي.