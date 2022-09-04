أرتيتا: إن لم تقتل المباراة.. مانشستر يونايتد سيقتلك

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-1 في قمة منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كان لدينا فترة تتراوح بين 8 و10 دقائق قبل دخولنا للمباراة، بعد ذلك سيطر أرسنال على أغلب المباراة وصنعنا الكثير من الفرص".

وأضاف "الفريق أظهر ردة فعل جيدة عقب الهدف الأول وقلت إن المباراة يمكن الفوز بها بالشجاعة، وتحلينا بها بالفعل وكان بمقدورنا تسجيل هدفين أو ثلاثة".

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وأوضح "كان يجب أن نقتل المباراة. تخلينا عن الكرة في مواقع خطرة وأمامهم (مانسشتر يونايتد) يكون ذلك قاتلا لنا".

وتابع أرتيتا "يجب أن نتعلم أننا بحاجة للكثير من الالتزام في هذه المباريات. أي تفصيلة سيستغلونها (مانشستر يونايتد) لأن لديهم لاعبين من الطراز العالمي في كل مراكز الملعب".

وعن الهدف الذي سجله جابرييل مارتينيلي مبكرا وتم إلغاؤه قال أرتيتا: "في الأسبوع الماضي ارتكبوا مخالفة ضد آرون (رامسديل) وتم احتساب الهدف، والآن يتم إلغاؤه بسبب المخالفة. هناك نقص في الاستمرارية والسير على نهج واحد. الأمر يصعب فهمه ولكن لا يوجد شيء يمكننا فعله".

وألغي هدف مارتينيلي بسبب مخالفة من مارتن أوديجارد ضد كريستيان إريكسن في بداية اللعبة.

الفوز الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي، رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي نال خسارته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية.

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