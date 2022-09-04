مايكل أوين: صلاح لم يظهر مع ليفربول في آخر 3 مباريات

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

انتقد مايكل أوين نجم ليفربول السابق محمد صلاح لاعب الفريق الأحمر، مشددا على أن قائد الفراعنة لم يظهر بالمستوى المطلوب منه في المباريات السابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصريحات أوين قائلا: "صلاح لم يكن موجودا في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، ما مدى الدور الذي سيلعبه هذا الموسم؟ وهل يتعلق بالمهاجم الجديد في الفريق؟ حسنا، صلاح كان مفقودا في آخر 3 مباريات".

وأضاف "مازلت أعتقد أنه لا يزال يلعب بعيدا عن المرمى، وأنا أتسائل هل سيستمر في اللعب بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم أم لا".

أخبار متعلقة
راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته

على جانب آخر واصل مايكل أوين انتقاده للاعبي ليفربول وهذه المرة جاء الدور على المدافع جو جوميز.

وقال أوين: "لأكون صادقا جوميز يجعلني أشعر بالتوتر عندما يشارك مع ليفربول".

وأكمل "جوميز أخطأ في إبعاد الكرة وتوقفت على بعد 10 أمتار من المرمى، وهذه ليست طريقة جيدة وكادت تسفر الهجمة عن هدف في شباك ليفربول".

وتعادل ليفربول سلبيا مع إيفرتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح ليفربول مايكل أوين
نرشح لكم
أرتيتا: إن لم تقتل المباراة.. مانشستر يونايتد سيقتلك راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى تشيلسي يضم 7 صفقات جديدة لقائمة دوري أبطال أوروبا.. واستبعاد وحيد رودجرز في خطر؟ برايتون يضرب ليستر بخماسية رغم هدف الدقيقة الأولى
أخر الأخبار
مدير المنتخب: تواصلنا مع بعض المصريين في الخارج.. وهذا موعد انضمام المحترفين 7 دقيقة | منتخب مصر
أرتيتا: إن لم تقتل المباراة.. مانشستر يونايتد سيقتلك 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شباك عذراء بعد 4 جولات.. فياريال يكتسح إلتشي في أول ظهور على "بيته المؤقت" 22 دقيقة | الدوري الإسباني
قطر 2022 - ما هي كرة كأس العالم؟ ولماذا تم تسميتها بـ "الرحلة"؟ 24 دقيقة | تقرير في الجول
مايكل أوين: صلاح لم يظهر مع ليفربول في آخر 3 مباريات 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة المحترفين لمنتخب مصر – حضور صلاح وعودة طارق حامد ومرسي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد