مايكل أوين: صلاح لم يظهر مع ليفربول في آخر 3 مباريات

انتقد مايكل أوين نجم ليفربول السابق محمد صلاح لاعب الفريق الأحمر، مشددا على أن قائد الفراعنة لم يظهر بالمستوى المطلوب منه في المباريات السابقة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" تصريحات أوين قائلا: "صلاح لم يكن موجودا في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، ما مدى الدور الذي سيلعبه هذا الموسم؟ وهل يتعلق بالمهاجم الجديد في الفريق؟ حسنا، صلاح كان مفقودا في آخر 3 مباريات".

وأضاف "مازلت أعتقد أنه لا يزال يلعب بعيدا عن المرمى، وأنا أتسائل هل سيستمر في اللعب بهذه الطريقة حتى نهاية الموسم أم لا".

على جانب آخر واصل مايكل أوين انتقاده للاعبي ليفربول وهذه المرة جاء الدور على المدافع جو جوميز.

وقال أوين: "لأكون صادقا جوميز يجعلني أشعر بالتوتر عندما يشارك مع ليفربول".

وأكمل "جوميز أخطأ في إبعاد الكرة وتوقفت على بعد 10 أمتار من المرمى، وهذه ليست طريقة جيدة وكادت تسفر الهجمة عن هدف في شباك ليفربول".

وتعادل ليفربول سلبيا مع إيفرتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.