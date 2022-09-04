راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يرى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أن على فريقه الفخر بما يقدمه بعد الفوز على أرسنال مشيرا إلى أن المباراة كانت متكافئة.

وسجل راشفورد هدفين في انتصار مانشستر يونايتد الرابع على التوالي على حساب أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات لـ "بي بي سي" بعد اللقاء: "مباراة أرسنال دائما ما تكون كبيرة خصوصا مع ما قدموه منذ بداية الموسم. لقد كان اختبارا قويا بالنسبة لنا اليوم وأظهرنا قدرتنا على مواجهة التحدي".

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وأضاف "يمكننا أن نفخر بما قدمناه، من الجيد الدخول إلى الأجواء بعد البداية الصعبة".

وتابع "إنهم فريق جيد ويعرفون كيف يلعبون معا، يعتمدون على الاستحواذ ويجعلون الخصم يواجه صعوبات كثيرة".

واصل "كانت هناك عديد المساحات في الشوط الأول لم نتمكن من استغلالها ولكن هذا ما حدث في الثاني، أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة".

واستطرد "كان لدينا عديد التمريرات الرائعة مع الكرة بجانب تحركاتنا بدونها في المساحات".

وأتم "علينا أن نستمر في التقدم لمدة 90 دقيقة. هناك عدة مرات اليوم خرجنا من الضغط. إنه أمر مهم بالنسبة لنا وعلينا أن نستمر".

راشفورد سجل وصنع في نفس المباراة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد الخميس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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