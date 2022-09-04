تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

تين هاج - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن فريقه ما زال في حاجة للتحسن، مشيدا بما يقدمه الثنائي ماركوس راشفورد والوافد الجديد أنتوني.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي على حساب أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي..

وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد اللقاء: "كيف زرعت الثقة في فريق منهار؟ هذه هي العملية التي نعمل على إنجازها، يجب على كل فرد أن يبذل قصارى جهده كل يوم. هذا ما أطلبه من الجميع".

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وأضاف "نحن سعداء وراضون بالفوز، وكذلك الأداء ضد فريق جيد. اعتقد أن الدقائق العشر الأولى كانت أفضل ما لعبناه حتى الآن هذا الموسم. ولكن بعد الهدف الذي تم إلغاؤه لم يكن الأمر جيدا ولكن الفريق قاتل وتعافى. صنع أرسنال الفرص لكننا سجلنا أهدافا رائعة".

وتابع "روح هذا الفريق هي الأهم، يمكنهم التعامل مع الانتكاسات كما فعلنا. إنه أمر رائع ويظهر عقليتك".

وواصل "لدينا الشخصيات المناسبة والآن يتعلق الأمر بالتعاون. علينا أن نحافظ على هدوئنا وأن نبقى متماسكين ونلعب بأسلوبنا. كنا نعلم أن دفاعنا يمكنه التعامل مع تهديدات أرسنال".

واستطرد "لا يزال بإمكاننا القيام بالأشياء بشكل أفضل. كانت لدينا خطة جيدة ولكن القادم من زينتشينكو على سبيل المثال يمنحهم الكثير من الزيادة العددية في خط الوسط. يمكننا أن نكون أكثر سيطرة على الكرة ولا نتنازل عنها".

واستكمل "لن نقطع نفس المسافة التي قطعها أرسنال في مشروعه، نحتاج للتحسن والسيطرة على الكرة ومجريات المباراة وهذا يحتاج مجهودا شاقا".

وأتم عن أنطوني وماركوس راشفورد "كلاهما لعب بشكل رائع ويمثل تهديدا مستمرا. أعلم أن هجومنا قوي، مبدعون ولديهم السرعة. هذه هي المرة الأولى التي يلعبون فيها معا وكانت النتيجة رائعة".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد الخميس المقبل في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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