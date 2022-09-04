بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

تألق ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بقوة في فوز فريقه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع راشفورد الهدف الأول الذي سجله أنتوني، فيما سجل الهدفين الثاني والثالث.

وهذه أول أول مرة يسجل ويصنع في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر 2020 أمام نيوكاسل يونايتد.

أخبار متعلقة
تشيلسي يضم 7 صفقات جديدة لقائمة دوري أبطال أوروبا.. واستبعاد وحيد بعد يومين من انضمامه.. برايثوايت يسجل هدف انتصار إسبانيول على أتليتك بلباو رودجرز في خطر؟ برايتون يضرب ليستر بخماسية رغم هدف الدقيقة الأولى تقرير: لاعب أياكس طلب الانتقال إلى تشيلسي في آخر يوم من الانتقالات

وهي أيضا أول مرة يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري منذ ديسمبر 2020 أمام شيفيلد يونايتد.

وواصل راشفورد عادته في التسجيل أمام الكبار، حيث يملك 6 أهداف في شباك ليفربول، و5 في شباك تشيلسي، و4 في شباك مانشستر سيتي وتوتنام، ووصل بهذين الهدفين إلى 4 أيضا أمام أرسنال.

المفارقة تكمن في مباراة راشفورد الأولى على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أتت في فبراير 2016 أمام أرسنال وسجل خلالها هدفين.

منذ تلك المباراة لم يسجل راشفورد أمام أرسنال، حتى عاد بعد قرابة 6 أعوام ونصف ليسجل هدفين مرة أخرى أمام الجانرز.

الفوز الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي، رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي نال خسارته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد أرسنال
نرشح لكم
راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى تشيلسي يضم 7 صفقات جديدة لقائمة دوري أبطال أوروبا.. واستبعاد وحيد رودجرز في خطر؟ برايتون يضرب ليستر بخماسية رغم هدف الدقيقة الأولى تقرير: لاعب أياكس طلب الانتقال إلى تشيلسي في آخر يوم من الانتقالات ضربة قوية.. إصابة مهاجم ولفرهامبتون الجديد في الرباط الصليبي بعد 45 دقيقة فقط
أخر الأخبار
راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المحترفين لمنتخب مصر – حضور صلاح وعودة طارق حامد ومرسي 17 دقيقة | منتخب مصر
منافس الزمالك - الهلال يهزم الفتح والدوسري يعترض على تبديله 32 دقيقة | الوطن العربي
أثلتيك: عائد بعد 4 سنوات.. ولفرهامبتون يقترب من دييجو كوستا لتعويض ضحيته 42 دقيقة | ميركاتو
بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من صلاح محسن لـ في الجول: اللاعب يرفض البيع أو الإعارة ويتمسك بالاستمرار في الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد