بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار

تألق ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بقوة في فوز فريقه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع راشفورد الهدف الأول الذي سجله أنتوني، فيما سجل الهدفين الثاني والثالث.

وهذه أول أول مرة يسجل ويصنع في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر 2020 أمام نيوكاسل يونايتد.

وهي أيضا أول مرة يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري منذ ديسمبر 2020 أمام شيفيلد يونايتد.

وواصل راشفورد عادته في التسجيل أمام الكبار، حيث يملك 6 أهداف في شباك ليفربول، و5 في شباك تشيلسي، و4 في شباك مانشستر سيتي وتوتنام، ووصل بهذين الهدفين إلى 4 أيضا أمام أرسنال.

المفارقة تكمن في مباراة راشفورد الأولى على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أتت في فبراير 2016 أمام أرسنال وسجل خلالها هدفين.

منذ تلك المباراة لم يسجل راشفورد أمام أرسنال، حتى عاد بعد قرابة 6 أعوام ونصف ليسجل هدفين مرة أخرى أمام الجانرز.

الفوز الرابع على التوالي لمانشستر يونايتد في الموسم الحالي، رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي نال خسارته الأولى بعد 5 انتصارات متتالية.