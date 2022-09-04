تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الرابع على التوالي على حساب أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر يونايتد ماركوس راشفورد هدفين والوافد الجديد أنتوني، وأحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 12 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر.

بينما توقف رصيد أرسنال عند 15 نقطة ليتلقى الهزيمة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية.

التشكيل

شارك الوافد الجديد أنتوني أساسيا مع مانشستر يونايتد في مكان السويدي أنتوني إيلانجا.

وأصبح أنتوني بذلك اللاعب رقم 100 من البرازيل اللي يلعب في الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، عاد أولكسندر زينشينكو للتشكيل الأساسي لأرسنال مع تواجد الثلاثي مارتن أوديجارد وأرون رامسديل وبن وايت والذي حامت الشكوك جول جاهزيته.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء بشكل أفضل وسنحت له أولى الفرص بعد تمريرة بالكعب من أنتوني وعرضية من دالوت وصلت إلى إريكسن الذي سدد بيسراه بجوار القائم.

رد بعدها أرسنال مباشرة بعرضية من تشاكا مهدها جيسوس إلى ساليبا الذي سدد فوق العارضة.

عاد مانشستر يونايتد للمحاولة ليسدد سانشو يسارية قوية تصدى لها رامسديل في الدقيقة 11.

وسجل أرسنال هدفا عن طريق مارتينيلي بعد انفراد يد خيا قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ليتم إلغاءه بسبب خطأ على أوديجارد لصالح إريكسن.

أرسنال أحكم سيطرته على المباراة بعد ذلك ليلعب بوكايو ساكا عرضية من ضربة ركنية إلى جيسوس ولكن رأسيته جاءت بجوار القائم في الدقيقة 19.

سدد بعدها أنتوني من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 جاءت بعيدة عن المرمى.

وكاد أرسنال أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية من ساكا ورأسية من مارتينيلي ولكن دي خيا تعملق ليمنع الهدف الأول في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 36 أعلن أنتوني عن قدومه إلى أولد ترافورد بعد هجمة بدأها إريكسن بتمريرة كسرت الخطوط، لتصل من برونو إلى سانشو ثم راشفورد الذي مهد الكرة للبرازيلي ليسكنها الشباك.

أنتوني أصبح أصغر لاعب من البرازيل يسجل في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي بعمر 22 عاما و192 يوما.

حاول بعدها أرسنال إدراك التعادل فسدد ساكا كرة ضعيفة اصطدمت بفاران لتغير اتجاهها ولكن دي خيا نجح في إمساك الكرة بسهولة لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

أرسنال بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل وكاد ساكا أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد مراوغة لمالاسيا وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

ولعب ساكا كرة عرضية مخادعة اترطمت بالعارضة في الدقيقة 55 وخرجت لضربة مرمى.

تدخل بعدها تين هاد ليدخل كريستيانو رونالدو في مكان أنتوني صاحب الهدف مع الدقيقة 57.

ونجح أرسنال في ترجمة سيطرته على أجواء الشوط الثاني ليسجل بوكايو ساكا هدف التعادل بعد تمريرة بينية من أوديجارد ولمسة بالخطأ من دالوت وصلت للإنجليزي ليودعها الشباك.

ونجح ماركوس راشفورد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة سحرية من برونو فيرنانديز لينفرد راشفورد بالمرمى ويسجل بنجاح.

راشفورد سجل وصنع في نفس المباراة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020.

وصنع برونو فيرنانديز الهدف رقم 23 من اللعب المفتوح في الدوري الإنجليزي أكثر من أي لاعب آخر منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وأجرى تين هاج التغيير الثاني بعدها بدخول فريد في مكان سانشو بعد الهدف مباشرة.

وأهدر برونو فيرنانديز فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 69 بتسديدة لم تتخطى رامسديل المتقدم من مرماه.

رد أرسنال بتسديدة عن طريق جابريل جيسوس من على حدود منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

أجرى أرتيتا ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بدخول سميث رو وفابيو فييرا وإيدينيكيتاه في مكان أوديجارد وزينشينكو ولوكونجا.

مرتدات مانشستر يونايتد استمرت ليمرر برونو فيرنانديز كرة طولية إلى إريكسن الذي مهد الكرة لراشفورد ليسجل في المرمى الخالي.

وتعرض الثنائي مارتينيز وراشفورد للإصابة ليدخل ماجواير وكاسيميرو قبل 10 دقايق على نهاية المباراة.

ورد أرتيتا بدخول تومياسو في مكان بن وايت.

أرسنال سيطر بعدها على مجريات المباراة دون خطورة وتراجع مانشستر يونايتد للدفاع مع الاعتماد على المرتدات دون أن تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بانتصار رابع للشياطين الحمر وخسارة أولى للمدفعجية.