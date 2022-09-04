تشيلسي يضم 7 صفقات جديدة لقائمة دوري أبطال أوروبا.. واستبعاد وحيد

ضم تشيلسي صفقاته الصيفية الجديدة بالكامل إلى قائمة الفريق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وأدرج توماس توخيل صفقات الفريق الجديد وعددها 7 في قائمة دوري الأبطال، ضمن 24 لاعبا.

وضم تشيلسي كل من رحيم ستيرلينج ومارك كوكوريا وخاليدو كوليبالي وويسلي فوفانا وكارني تشوكويميكا ودينيس زكريا وبيير إيمريك أوباميانج.

بينما خرج من القائمة المهاجم أرماندو برويا العائد من الإعارة من فريق ساوثامبتون.

ومن المنتظر أن ينضم برويا لقائمة الفريق الثاني لتشيلسي المشاركة في دوري الأبطال، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

ويقع تشيلسي في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا بجانب كل من ميلان الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي، ودينامو زغرب الكرواتي.

ويلعب تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدوري الأبطال خارج ملعبه ضد دينامو زغرب.