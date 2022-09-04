رودجرز في خطر؟ برايتون يضرب ليستر بخماسية رغم هدف الدقيقة الأولى

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

أليكسيس مكاليستر

سحق برايتون ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك رغم تقدم ليستر مبكرا للغاية في الدقيقة الأولى بهدف كيليتشي إياناتشو عقب تمريرة من باتسون داكا.

النيران الصديقة منحت برايتون تعادلا سريعا، حيث سجل لوك توماس هدفا عكسيا في الدقيقة العاشرة.

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وفي الدقيقة 15 سجل مويسيس كايسيدو هدف التقدم، بعد تمريرة من إينوك مويبو.

ولكن على الجانب الآخر، أدرك باتسون داكا التعادل في الدقيقة 33 بعد تمريرة يوري تيليمانس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

برايتون لم ينتظر كثيرا في الشوط الثاني، حيث سجل أليكسيس مكاليستر هدفا في الدقيقة 47 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 64 سجل لياندرو تروسار الهدف الثالث الصحيح هذه المرة، بعد تمريرة حاسمة من باسكال جروس.

عاد مكاليستر وسجل الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 71، ثم سجل الخامس في الدقيقة 97 من ركلة حرة رائعة.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر والذي لديه مباراة أمام مانشستر يونايتد في ختام الجولة.

فيما استمرت انطلاقة ليستر الكارثية تحت قيادة مدربه برندان رودجرز، ليتذيل جدول الترتيب بنقطة وحيدة من 6 مباريات.

برايتون الدوري الإنجليزي ليستر سيتي برندان رودجرز
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