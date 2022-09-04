ضربة قوية.. إصابة مهاجم ولفرهامبتون الجديد في الرباط الصليبي بعد 45 دقيقة فقط

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

ساشا كالايدزيتش - ولفرهامبتون

أعلن ولفرهامبتون واندررز عن تعرض لاعبه ساشا كالايدزيتش لإصابة قوية في الركبة.

وذكر ولفرهامبتون في بيانٍ رسمي أن كالايدزيتش يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

ولم يحدد النادي طبيعة الإصابة وعما إذا كانت قطعًا أو جزع في الرباط، لكن من المتوقع غيابه لمدة.

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جاء ذلك بعد انضمام المهاجم الدولي النمساوي رسميًا إلى ولفرهامبتون قادمًا من شتوتجارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وشارك كالايدزيتش أساسيًا في مباراة ولفرهامبتون أمام ساوثامبتون أمس السبت.

واضطر كالايدزيتش لمغادرة المباراة بين الشوطين بعد إصابته في الركبة.

وأوضح النادي أن اللاعب سيزور طبيبًا مختصًا في إصابات الركبة غدًا الإثنين للوقوف على طبيعة إصابته.

كما عرف بيان ولفرهامبتون المزيد من الأنباء السيئة لجماهير النادي، بالإعلان عن إصابة راؤول خيمينيز كذلك.

وذكر البيان أن خيمينيز تعرض لإصابة في الركبة خلال فترة الإعداد وأنه لا يزال يتعافى منها.

وأوضح الجهاز الطبي للذئاب أنه شعر بآلام عضلية خلال القيام بعمليات الإحماء قبل مباراة ساوثامبتون، ليتم استبعاده من قائمة الفريق خوفًا من تفاقم إصابته.

وتقلصت خيارات المدرب برونو لاجي الذي سيضطر للاعتماد على الثلاثي البرتغالي جونسالو جيديش، وبيدرو نيتو، ودانييل بودينسي في خط الهجوم.

ويعاني ولفرهامبتون من ابتعاد البرتغالي الآخر تشيكينيو لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد.

ويمتلك ولفرهامبتون 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وهزيمتين في 6 جولات بالدوري الإنجليزي حتى اللحظة، ليتواجد في المركز 14.

كالايدزيتش (25 عامًا) انضم قادمًا من شتوتجارت مقابل 18 مليون يورو.

وسجل كالايدزيتش 6 أهداف في 15 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي.

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