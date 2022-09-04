انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر (3) - (1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق65: دخول فريد في مكان سانشو

ق60: جووووول التعادل لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا

ق58: دخول رونالدو وخروج أنتوني

ق50: ساكا يراوغ ويسدد بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: تسديدة من ساكا تصطدم بمارتينيز وتغير اتجاهها ولكن دي خيا ينجح في الإمساك بها

ق36: جووووووووووووووووووووول أول من أنتوني بعد تمريرة من راشفورد

ق31: دي خيا يتعملق أمام رأسية مارتينيلي بعد عرضية من ساكا

ق22: تسديدة من أنتوني بعيدة عن المرمى

ق19: عرضية من ساكا في ضربة ركنية ورأسية من جيسوس بجوار القائم

ق15: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب خطأ على أوديجارد لصالح إريكسن

ق13: جوووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي

ق11: تسديدة يسارية من سانشو يتصدى لها رامسديل

ق9: عرضية من تشاكا تصل لجيسوس الذي مهدها إلى ساليبا وتسديدة فوق العارضة

ق8: تمريرة بالكعب من أنتوني وعرضية من دالوت إلى إريكسن الذي سدد بجوار القائم

بداية المباراة