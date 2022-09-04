انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر (3) - (1) أرسنال
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في ختام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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ق65: دخول فريد في مكان سانشو
ق60: جووووول التعادل لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا
ق58: دخول رونالدو وخروج أنتوني
ق50: ساكا يراوغ ويسدد بجوار القائم بقليل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: تسديدة من ساكا تصطدم بمارتينيز وتغير اتجاهها ولكن دي خيا ينجح في الإمساك بها
ق36: جووووووووووووووووووووول أول من أنتوني بعد تمريرة من راشفورد
ق31: دي خيا يتعملق أمام رأسية مارتينيلي بعد عرضية من ساكا
ق22: تسديدة من أنتوني بعيدة عن المرمى
ق19: عرضية من ساكا في ضربة ركنية ورأسية من جيسوس بجوار القائم
ق15: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب خطأ على أوديجارد لصالح إريكسن
ق13: جوووول أول لأرسنال عن طريق مارتينيلي
ق11: تسديدة يسارية من سانشو يتصدى لها رامسديل
ق9: عرضية من تشاكا تصل لجيسوس الذي مهدها إلى ساليبا وتسديدة فوق العارضة
ق8: تمريرة بالكعب من أنتوني وعرضية من دالوت إلى إريكسن الذي سدد بجوار القائم
بداية المباراة