تشكيل مانشستر يونايتد - أنتوني أساسي لأول مرة ورونالدو على الدكة مجددا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون

يلعب أنتوني في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد لأول مرة منذ انضمامه للفريق قادما من أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

ويلعب مانشستر يونايتد مع أرسنال على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد مشاركة أنتوني في التشكيل الأساسي لأول مرة بجانب جادون سانشو وماركوس راشفورد في خط الهجوم.

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ويجلس كريستيانو رونالدو وكاسيميرو على دكة البدلاء للمرة الأولى على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: دييجو دالوت - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

الوسط: سكوت مكتومناي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - أنتوني

ويجلس على مقاعد البدلاء: توم هيتون - مارتن دوبرافكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - لوك شو - فريد - كاسيميرو - أنتوني إيلانجا - كريستيانو رونالدو

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

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