تشكيل أرسنال - زينشينكو أساسي أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 16:36

كتب : FilGoal

أوليكساندر زينشينكو مع أرسنال أمام كريستال بالاس

يعود أولكسندر زينشينكو إلى تشكيل أرسنال الأساسي أمام فريق مانشستر يونايتد.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان زينشينكو قد غاب عن آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – أولكسندر زينشينكو

الوسط: سامبي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد

الهجوم: جابريال مارتينلي – جابريال جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

أما مانشستر يونايتد ففي المركز الثامن برصيد 9 نقاط بالفوز في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين.

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