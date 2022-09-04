الإعلان عن مكان معسكر الأهلي للإعداد للموسم الجديد

أعلنت شركة "نون ستوب" تنظيمها لمعسكر تدريبي للأهلي في هولندا استعدادا للموسم الجديد.

وأشارت الشركة إلى أنها ستغطي أخبار المعسكر وكواليسه لحظة بلحظة.

وعلم FilGoal.com مسبقا أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي قد سافر إلى هولندا من أجل التضير لإقامة معسكر في أوروبا خلال منتصف شهر سبتمبر الحالي..

وأنهى الأهلي دوري الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والزمالك الذي توج باللقب.

الأهلي أعلن رحيل ريكاردو سواريش مدرب الفريق بنهاية مسابقة الدوري قبل يومين.

ويبحث الفريق الأحمر عن مدرب جديد لخلافة سواريش خلال الأيام الجارية.

ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.