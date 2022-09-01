خبر في الجول – الأهلي يحضر لعقد معسكر إعدادي في أوروبا
الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:23
كتب : أحمد الخولي
يخطط الأهلي لخوض معسكر إعدادي قبيل انطلاقة الموسم الجديد في أوروبا.
وسافر حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي إلى هولندا فجر اليوم الخميس، وذلك من أجل الاتفاق والإعداد لمعسكر الأهلي التحضيري للموسم الجديد حسبما علم FilGoal.com.
وقد تشهد رحلة غالي، التفاوض مع بعض المدربين المرشحين لخلافة ريكاردو سواريش.
الأهلي أعلن رحيل ريكاردو سواريش مدرب الفريق بنهاية مسابقة الدوري قبل يومين.
ويبحث الفريق الأحمر عن مدرب جديد لخلافة سواريش خلال الأيام الجارية.
ويستعد الأهلي لبداية الموسم الجديد، والمقررة يوم 16 أكتوبر المقبل ببداية مسابقة الدوري.
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