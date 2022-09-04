تقرير: إدارة يونايتد وقفت ضد رغبة تين هاج في ضم حكيم زياش

وقفت إدارة مانشستر يونايتد أمام رغبة المدرب إريك تين هاج في ضم حكيم زياش جناح تشيلسي للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات التي انتهت قبل أيام، حسب تقارير إنجليزية.

الثنائي عملا سويا في صفوف أياكس في الفترة من 2017 إلى 2020 قبل انتقال الدولي المغربي إلى الزرق في صيف 2020.

وأوضح تقرير جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن تين هاج كان يرغب في ضم زياش من أجل تدعيم فريقه في حالة فشل صفقة ضم أنتوني من أياكس.

لكن اسم الجناح المغربي البالغ من العمر 29 عاما كان مرفوضا من قبل إدارة يونايتد، حسب التقرير.

وحاول يونايتد على مدار أسابيع ضم البرازيلي أنتوني من أياكس، قبل أن ينجح في ضمه بالأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

إدارة مانشستر يونايتد دعمت المدرب الهولندي بشكل غير مسبوق لمدرب جديد، إذ تم إنفاق 214 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وبذلك أنفق النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية لأول مرة.

من جهته، كان زياش يسعى لمغادرة تشيلسي هذا الصيف بسبب عدم مشاركته باستمرار في تشكيل توماس توخيل مدرب الزرق.

زياش انتقل من أياكس إلى تشيلسي في صيف 2020 بعدما سجل 49 هدفا في 164 مباراة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت سابقا عن رغبة ميلان في ضم زياش من تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة.

وكان توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ألمح في وقت سابق أن مركز زياش المفضل لا يتناسب مع خطته التي يحب هو تطبيقها.

وقال توخيل: "لقد غيرنا نظامنا مؤخرا، إن لعبنا بأربعة في الدفاع واعتمدنا على خطة 4-1-4-1 فإن مركز الجناح الأيمن سيكون مناسبا جدا لزياش".

واستدرك "لكن هذا المركز ليس متاحا بسبب اللعب بثلاثة في الدفاع لذا كان زياش يشارك من على مقاعد البدلاء".

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع تشيلسي في 83 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10.

ولم يظهر الدولي المغربي بشكل أساسي في تشكيل تشيلسي بمباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الأخيرين سوى في 29 مباراة.

video:1