وكيله لـ في الجول: لا يوجد مفاوضات بين جروس وأي فريق مصري

نفى محمد حبشي وكيل المدرب كريستيان جروس وجود مفاوضات بينه وبين أي من الفرق المصرية لتولي مسؤولية تدريبها خلال الفترة المقبلة.

وقال حبشي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يصل لجروس أي عروض خلال الفترة الماضية سواء كانت من الإسماعيلي أو الاهلي أو المصري".

وتابع "تحدثت مع جروس منذ قليل وأخبرني بأنه لم يتواصل مع أي فريق مصري لتولي تدريب فريقه".

وكان مصدر من المصري قد قال لـ FilGoal.com إن جروس يأتي على رأس قائمة الترشيحات لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وتولى جروس قيادة الزمالك خلال موسم 2018-2019، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للمدرب السويسري قيادة الأهلي السعودي أيضا في المنطقة العربية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد درب توتنام هوتسبر وشتوتجارت ويانج بويز وشالكه، الذي كان مهمته الأخيرة حتى الآن كمدير فني.