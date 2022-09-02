مصدر من المصري لـ في الجول: جروس يتصدر الترشيحات.. وحقيقة مفاوضات إيبوكا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 20:22

كتب : مهاب نبيل

الزمالك - سموحة - جروس

كشف مصدر من النادي المصري لـ FilGoal.com عن حقيقة مفاوضات النادي بشأن جون إيبوكا لاعب إنبي، والمدرب الجديد للفريق.

وانتشرت أنباء عن مفاوضات المصري لضم إيبوكا، والتي تتضمن إمكانية انتقال أوستن أموتو لاعب المصري إلى النادي البترولي ضمن الصفقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل، لم تحسم بعد ولكنها قريبة من مرحلة الحسم".

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وأضاف "دخول أوستن أموتو في الصفقة ليس الخيار الوحيد، ومن الممكن التوصل لتسوية مالية مباشرة مع إدارة إنبي".

أما فيما يخص المدرب الجديد أوضح المصدر "كريستيان جروس يتصدر قائمة الترشيحات لتولي تدريب المصري".

وأعلن النادي المصري توجيه الشكر للمدرب السابق حسام حسن وجهازه المعاون.

وتولى جروس قيادة الزمالك خلال موسم 2018-2019، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسبق للمدرب السويسري قيادة الأهلي السعودي أيضا في المنطقة العربية.

أما على المستوى الأوروبي، فقد درب توتنام هوتسبر وشتوتجارت ويانج بويز وشالكه، الذي كان مهمته الأخيرة حتى الآن كمدير فني.

إنبي الدوري المصري النادي المصري جون إيبوكا كريستيان جروس أوستن أموتو
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