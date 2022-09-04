جوارديولا: هذه مجرد البداية.. الكثير من الأشياء ستحدث هذا الموسم

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الوقت مازال مبكرا من أجل توقع بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي وفرط في فرصة احتلال الصدارة ولو بشكل مؤقت.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا شخص إيجابي بشكل عام، لقد خسرنا أربع نقاط حتى الآن، وحاليا نستعد لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كل مباراة خارج أرضنا صعبة في الدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل، وأمام أستون فيلا".

وأردف "أعرف مدى صعوبة الأمر، الألقاب التي فزنا بها في الماضي كانت صعبة وهذا الموسم لن يكون استثناء".

وأتم "أعلم أن هذه مجرد البداية، الكثير من الأشياء ستحدث هذا الموسم".

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ويبتعد مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بنقطة واحدة قبل مواجهة الأخير مع مانشستر يونايتد الأحد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية الثلاثاء في أول مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.