صن: لترك أماكن للصفقات الجديدة.. خروج جونز من غرف خلع ملابس مانشستر يونايتد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

فيل جونز وكريس سمولينج

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن قيام إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بإخراج فيل جونز لاعب الفريق من غرف خلع الملابس المخصصة للاعبين في الكارينجتون المكان المخصص لتدريبات الفريق.

فيل جونز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفقا للصحيفة فإن غرفة ملابس الفريق الأول تتسع فقط لـ 24 لاعبا ومع قدوم الصفقات الجديدة أصبحت الغرفة لا تكفي لوضع كافة ملابس اللاعبين ولذلك طلب تين هاج من جونز أن يخرج من الغرفة ويخلي جميع ملابسه منها ليحصل اللاعبون الجدد على مكان لهم.

تين هاج طلب أيضا من أكسل توانزيبي وتيدن مينجي وبراندون ويليامز حزم حقائبهم ووضعها في غرف خلع ملابس فريق تحت 23 من أجل إخلاء بعض الأماكن الأخرى.

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وتعاقد مانشستر يونايتد مع 6 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وهم كريستيان إريكسن وكاسيميرو ومارتن دوبرافكا وتيريل مالاسيا وليساندرو لوبيز وأنتوني.

وخروج جونز من غرف خلع ملابس مانشستر يونايتد جاء بعد خروج اللاعب تماما من مخططات المدرب الهولندي الذي لن يعتمد عليه طوال الموسم.

صاحب الـ 30 عاما لم يدخل قائمة مانشستر يونايتد في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وخلال الموسم الماضي شارك جونز خلال خمس مباريات فقط مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد.

فيل جونز مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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