تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 11:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك إيفرتون وكان أن يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة السادسة للدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ‘يفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف متوقف في الموسم الجديد عند 3 أهداف هذا الموسم، إذ سجل هدفا في شباك مانشستر سيتي بمباراة الدرع الخيرية، ومثله أمام فولام في افتتاح الدوري وآخر أمام مانشستر يونايتد.

ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون؟

شارك لـ90 دقيقة

سدد 4 مرات

تسديدة على المرمى

تسديدة خارج المرمى

تسديدة تصدى لها الدفاع

تسديدة ارتطمت بالقائم

حاول المراوغة مرتين

نجح في مرة وفشل في مثلها

لمس الكرة 43 مرة

بلغت دقة تمريراته 65%

خلق 3 فرص

أرسل عرضيتان منهما واحدة صحيحة

فاز بـ3 التحامات من أصل 9

فقد الكرة 15 مرة

استخلص الكرة مرتين

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 260 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول إيفرتون
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