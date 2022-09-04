البدري يتحدث بعد فوز وفاق سطيف الأول في الدوري الجزائري: نبني فريقا للمستقبل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

أشاد حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف بلاعبيه وتحقيق الفوز الأول في الدوري الجزائري.

وتغلب وفاق سطيف على أمل الأربعاء بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الجزائري.

وقال حسام البدري عقب اللقاء: "كان من المهم الفوز في ثاني مواجهات الدوري، نبني فريقا جديدا ولدينا أهداف أخرى".

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وأوضح "رغم مرور شهر واحد فقط من تواجدنا وإضافة عناصر جديدة إلا أن هدفنا أن يكون الأداء مقنع".

وكان وفاق سطيف قد تعادل في لقاء الجولة الإفتتاحية أمام بيسكرا بهدفين لكل منهما.

وكشف البدري "أغلب الفريق يتكون من عناصر جديدة وتقريبا لا يوجد لاعب سابق في الملعب سوى القندوسي، وفوزنا إنجاز للاعبين ولكن لا نزال في بداية المشوار وأمامنا الكثير".

وشدد المدرب المصري "أشكر جماهير وفاق سطيف على مساندتهم والحضور وثقتهم رغم العناصر الجديدة".

واختتم حسام البدري تصريحاته "ستكون هناك صعوبات في بعض الأوقات لكن نبني فريقا للمستقبل".

ويلعب وفاق سطيف مباراته المقبلة أمام نجم مقرة في الجولة الثالثة من الدوري الجزائري الأسبوع المقبل.

الدوري الجزائري وفاق سطيف حسام البدري
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