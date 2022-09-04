موعد مباريات الأحد 4 سبتمبر 2022.. قمة مانشستر يونايتد ضد أرسنال
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 10:26
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر 2022 منافسات الدوريات المختلفة.
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الدوري الإنجليزي
يحل ليستر سيتي ضيفا على برايتون في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.
وفي الخامسة والنصف مساء تقام قمة إنجليزية بين مانشستر يونايتد وأرسنال على ملعب أولد ترافورد.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.
الدوري الإيطالي
تستأنف مباريات الجولة الخامسة بأربعة لقاءات اليوم الأحد.
وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية بين أودينيزي وروما في التاسعة إلا ربع مساء.
ويذاع اللقاء عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
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