العربي القطري يتعاقد مع رافينيا ألكانتارا

أعلن العربي القطري تعاقده رسميا مع رافينيا ألكانتارا لاعب وسط باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ووقع رافينيا عقدا مدته عامين، لينتهي في صيف 2024.

وسيرتدي رافينيا ألكانتارا الرقم 10 مع العربي، وهو أيضا شقيق تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربولز

وبدأ رافينيا ألكانتارا مسيرته الكروية بين ناشئي برشلونة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2013.

وخرج رافينيا معارا إلى سيلتا فيجو في العام ذاته، ثم عاد بعد موسم وأعير إلى إنتر ميلان في يناير 2018.

وللمرة الثانية في 2019، أعير رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، ثم تم بيعه لباريس سان جيرمان في صيف 2020.

باريس بدوره أعاره لصفوف ريال سوسيداد في يناير 2022، وأخيرا انضم إلى صفوف العربي في صفقة انتقال حر.