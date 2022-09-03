نشاط في وسط الملعب وتدخلات ناجحة.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

طارق حامد

ظهر طارق حامد المحترف المصري في صفوف اتحاد جدة السعودي بمستوى جيد في تعادل فريقه أمام الاتفاق.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتعادل فريق اتحاد جدة أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.(طالع التفاصيل)

ولعب طارق حامد المباراة كاملة رفقة زميله المدافع أحمد حجازي. فماذا قدم خلال المواجهة؟

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شارك طارق حامد في المباراة كاملة، ولمس الكرة 72 مرة.

وأكمل طارق حامد 58 تمريرة من أصل 64 بنسبة نجاح 91%. من بينهم تمريرة مفتاحية أسفرت عن فرصة محققة لفريقه.

ولعب طارق 8 تمريرات طويلة من بينها 6 مكتملة بشكل صحيح.

وأرسل طارق حامد عرضية واحدة لكنها لم تكتمل بشكل صحيح.

ونجح طارق في الفوز بالكرة عن طريق التدخلات الأرضية 4 مرات من أصل 5 تدخلات له في المباراة.

كما فاز بالكرة مرة واحدة من الاتحامات الهوائية من محاولة واحدة.

وارتكب طارق حامد مخالفة واحدة، كما حصل على خطأين لصالحه.

ونجح طارق حامد في إبعاد الكرة من التدخلات الأرضية مرتين.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

اتحاد جدة طارق حامد الدوري السعودي
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