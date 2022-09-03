مواجهة سانتو وكارتيرون.. حجازي وطارق يشاركان في تعادل الاتحاد أمام الاتفاق
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:06
كتب : FilGoal
شارك الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في تعادل فريق اتحاد جدة أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
طارق حامد
النادي : الاتحاد
وحصد الاتحاد النقطة الرابعة له في الدوري، بعدما فاز على العدالة في الجولة الأولى.
بينما حصد الاتفاق أولى نقاطه في الدوري هذا الموسم، وذلك بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.
ولعب الثنائي المصري المباراة بالكامل، وهي الثانية على التوالي بعد خوض لقاء العدالة السابق.
واستمر أحمد حجازي في حمل شارة قيادة الاتحاد.
جاءت المباراة متوسطة المستوى من الجانبين، وسجل الاتحاد هدفا عن طريق إيجور كورونادو لكن بعد العودة للفيديو تم إلغاء الهدف.
وتلقى يوسف نيكاتي لاعب الاتفاق البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.
لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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