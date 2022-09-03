ظهور دفاعي جيد.. ماذا قدم أحمد حجازي أمام الاتفاق

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

مشاركة كاملة وظهور دفاعي مميز، هذا أبرز ما قدمه أحمد حجازي نجم دفاع منتخب مصر مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتعادل فريق اتحاد جدة أمام الاتفاق ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

ولعب حجازي المباراة كاملة رفقة زميله طارق حامد، فماذا قدم مدافع منتخب مصر في المواجهة؟

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شارك حجازي في المباراة كاملة وحمل شارة قيادة فريقه اتحاد جدة.

وأبعد أحمد حجازي 3 فرص من مناطق الخطورة أمام مرمى فريقه.

وأكمل حجازي اعتراض واحد للكرة ناجح أمام لاعبي الاتفاق.

كذلك فاز بالكرة بالتدخلات الأرضية مرتين من أصل 4 مرات، وفاز كذلك بـ5 التحامات هوائية من أصل 6.

وفقد حجازي الاستحواذ 6 مرات، كذلك حصل على مخالفة وتعرض لأخرى.

ولمس حجازي الكرة 64 مرة طوال المباراة، وأكمل 49 تمريرة صحيحة من أصل 55، بنسبة نجاح 89%.

ولعب حجازي 10 تمريرات طويلة منهم 7 مكتملين بشكل صحيح.

كما كان لحجازي محاولتين على المرمى ولكن بعيدا عن القائمين والعارضة.

كما نجح حجازي في اعتراض تسديدة مؤكدة على مرمى فريقه، وأكمل مراوغة واحدة ناجحة.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الرائد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أحمد حجازي طارق حامد الدوري السعودي
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