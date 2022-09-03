جيرارد: أظهرنا شخصية كبيرة أمام مانشستر سيتي.. وهدف كوتينيو كان صحيحا

شدد ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا على أن فريقه أظهر شخصية كبيرة أمام مانشستر سيتي مشيرا إلى أن هدف كوتينيو كان صحيحا.

وتعادل أستون فيلا مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فخور جدا بما قدمناه، اتحد اللاعبون بشكل جيد وبذلوا جهدا لا يصدق في المباراة واتبعوا التعليمات".

وأضاف "في بعض الأحيان يتعين عليك وضع المزيد من الأرجل في الفريق والتضحية بمستويات فنية معينة، شارك بايلي ورامسي لأننا شعرنا بأن هناك مساحات يمكن اختراقها. قمنا بذلك بأفضل شكل".

وتابع "أشدت باللاعبين بعد الشوط الأول لكيفية تعاملهم مع الأمور دون الاستحواذ على الكرة، وقلت أننا بحاجة لأن نكون أكثر عدوانية ونثق في أنفسنا. لم ينهار الفريق بعد الهدف وأنا سعيد برده فعلهم".

واستكمل "الخطة كانت مشابهة للمباراة الماضية أمام أرسنال ولكننا استقبلنا الهدف الثاني بشكل سريع، ليس من السهل اللعب أمام مانشستر سيتي ولكننا نجحنا في ذلك بسبب شجاعة الفريق وأداءه. رد فعل الجماهير كان رائعا".

وااستطرد "في رأيي هدف كوتينيو كان شرعيا، فعل الحكم الشيء نفسه مع كونسا مع حارس المرمى. كان صافرته سريعة ضدنا مرتين".

وقرر حكم المباراة احتساب تسلل على أستون فيلا بشكل مبكر قبل أن يسدد كوتينيو في الشباك، وأظهرت الإعادة عدم وجود اللاعب في موقف متسلل.

وأتم "سأستقبل الضربات دائما، هذه وظيفتي. لقد فقدنا الكثير من النقاط هذا الموسم ونحتاج إلى القيام بأشياء مختلفة، أنا فخور باللاعبين ولكن إنه تعادل، كبير لكنه لا يزال مجرد تعادل.

ويمتلك أستون فيلا أربع نقاط بعد ست مباريات في المركز الـ17 للدوري الإنجليزي.

ويلعب أستون فيلا في الجولة السابعة أمام ليستر سيتي على ملعب الأخير.