جوارديولا: استقبلنا هدفا من فرصة واحدة.. وكل مباريات الدوري صعبة

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه صنع العديد من الفرص مشيرا إلى أنه استقبل هدفا من فرصة وحيدة.

وتعادل مانشستر سيتي مع أستون فيلا بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد اللقاء: "مباراة جيدة. تلقينا هدفا من تسديدة واحدة على المرمى في 90 دقيقة".

وأضاف "لم نكن دقيقين في اللمسات الأخيرة خاصة في الشوط الأول. كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الثاني عندما كانت المباراة في أيدينا لكننا لم نفعل".

وتابع "كنا أفضل بعد الهدف. لكننا لم نكن دقيقين بما فيه الكفاية في التمريرات. أخطأنا في بعض المواقف وهذا هو السبب في أننا لم نتمكن من التسجيل".,

وواصل "دافعوا بشكل جيد، التنظيم واللياقة االبندية جيدة ليهم. صنعنا عديد الفرص للتجسيل ودافعنا جيدا بصرف النظر عن إجراء واحد".

واستكمل "ووكر تعرض لإصابة وطلب الخروج، لا أعلم حالته حتى الآن".

وأتم "هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها، كل مباراة صعبة على أرضنا وخارجها. نحن نعرف ذلك".

ويبتعد مانشستر سيتي عن أرسنال المتصدر بنقطة واحدة قبل مواجهة الأخير مع مانشستر يونايتد غدا الأحد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية في أول مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.