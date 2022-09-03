بايلي: توقعت تحقيقنا لنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي.. وجيرارد أزال عنا الضغوط

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

هدف ليون بايلي أمام مانشستر سيتي

كشف الجمايكي ليون بايلي لاعب أستون فيلا أنه استقيظ اليوم متفائلا بما سيحققه فريقه أمام مانشستر سيتي.

وسجل ليون بايلي هدف تعادل أستون فيلا أمام مانشستر سيتي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال بايلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "استيقظت هذا الصباح وشعرت شعورا جيدا بخصوص اليوم. كنت أعلم أنه سيكون جيدًا بالنسبة لنا".

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وأضاف "لقد ظللنا واثقين ونؤمن بأنفسنا، اللاعبون ذوو الخبرة واللاعبون الجدد في المجموعة رفعوا الروح المعنوية وهذا أمر مهم عند الدخول مباراة كبيرة".

وواصل "كان الجميع يعملون من أجل بعضهم البعض ولم تكن الأمور تسير بالطريقة التي نريدها في الشوط الأول".

وتابع "لم يمكن أن أخبرك لماذا كان لدي شعورا جيدا، ربما رأيت كيف كنا في التدريبات وكل شخص يساعد بعضنا البعض. كنت متحمسًا وأعتقد أننا سنحصل على شيء من المباراة اليوم".

وأتم "الكثير من الفضل يعود لستيفن جيرارد لأنه لم يترك أي شخص يشعر بالضغط رغم أنها مباراة كبيرة وكان ذلك مهمًا للفريق. الجميع يفهم أننا كنا في موقف صعب لكنه أرادنا فقط تقديم الأفضل نسخة من أنفسنا على أرض الملعب وفعلنا ذلك اليوم".

بايلي سجل هدفا وصنع آخر في ست مباريات لعبها مع أستون فيلا هذا الموسم.

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