هالاند يبتعد عن الجميع.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23

واصل النرويجي إرلينج هالاند انفراده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله أمام أستون فيلا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده لعشرة أهداف في ست مباريات.

وتواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش في وصافة الهدافين بستة أهداف.

وسجل محمد صلاح هداف الموسم الماضي هدفين في خمس مباريات.

فيما لم ينجح سون هيونج مين شريك صلاح في اللقب التسجيل حتى الآن.

وجاءت قائمة الهدافين كاملة كالتالي:

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10 أهداف

ألكسندر ميتروفيتش - فولام - 6 أهداف

هاري كين - توتنام - 5 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف

رودريجو - ليدز يونايتد - 4 أهداف

ويلفرد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف

مارتن أوديجارد - أرسنال - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

جابريل مارتينيلي - أرسنال - 3 أهداف

روبيرتو فيرمينو - ليفربول - 3 أهداف

لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف

باسكال جروس - برايتون - 3 أهداف

رحيم ستيرلنج - تشيلسي - 3 أهداف

جابريل جيسوس - أرسنال - 3 أهداف