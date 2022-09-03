جوندوجان لم ينقذهم اليوم.. سيتي يهدر نقطتين بالتعادل أمام أستون فيلا

أهدر مانشستر سيتي نقطتين في صراع صدارة الدوري بعد التعادل أمام أستون فيلا بهدف لكل فريق على ملعب فيلا باكر ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي إرلينج هالاند، وأحرز ليون بايلي هدف أستون فيلا.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 14 في المركز الثاني، وحصد أستون فيلا نقطته الرابعة في المركز الـ17.

التشكيل

أجرى بيب جوارديولا تغييرا وحيدا بعودة كيفن دي بروين في التشكيل الأساسي بدلا من جوليان ألفاريز.

على الجانب الآخر، عاد تايرون مينجز وجاكوب رامسي وليون بايلي للتشكيل الأساسي في أستون فيلا.

أحداث المباراة

أولى فرص اللقاء جاءت في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من كايل ووكر من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق العارضة.

واصل مانشستر سيتي سيطرته وسدد كيفن دي بروين بقوة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ولكنها جاءت بجوار القائم.

سيطر مانشستر سيتي على المباراة دون خطورة ليسقط ماتي كاش الظهير الأيمن لأستون فيلا مصابا في الدقيقة 23 ويغادر المباراة ليدخل في مكانه أشلي يونج.

استمرت سيطرة مانشستر سيتي دون خطورة واستمر الصراع الثنائي بين هالاند ومينجز في الثنائيات.

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بشكل أقوى ليلعب كيفن دي بروين عرضية لم ينجح مارتينيز في التعامل معها لتصل إلى إرلينج هالاند الذي سدد بسهولة في الشباك مع الدقيقة 50.

الهدف هو العاشر لهالاند في أول 6 مباريات له في البريميرليج ليعادل رقم مارك كوين (ديسمبر 1992) كأسرع لاعب يصل لعشرة أهداف في الدوري.

كاد أستون فيلا أن يدرك هدف التعادل فيس الدقيقة 58 بعد خطأ في التمرير من جواو كانسيلو ليقطعها واتكينس ويمرر إلى رامسي ولكنه إديرسون خرج ليؤمن مرماه بنجاح.

واصل مانشستر سيتي سيطرته وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني بثلاث فرص في هجمة واحدة، تسديدة أولى من هالاند تصدى لها مارتينيز وعادت لبرناردو ليبعدها الدفاع ثم هالاند مجددا ويتصدى مارتينيز.

تدخل بعدها ستيفن جيرارد بدخول كوتينيو في مكان مكجين في الدقيقة 65.

ثلاث دقائق بعد ذلك، ولعب دي بروين ضربة حرة متقنة اصطدمت بالعارضة.

لعب بعدها هالاند تمريرة إلى دي بروين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 71 ولكن تسديدة البلجيكي جاءت بجوار القائم.

دخل بعدها رياض محرز في مكان برناردو سيلفا.

وفي الدقيقة 74 أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق ليون بايلي بعد عرضية من جاكوب رامسي وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيمن لإديرسون.

تدخل جوارديولا مجددا في الدقيقة 80 ليدخل ناثان أكي في مكان كايل ووكر.

وفي الدقيقة 87 سدد رودري بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

سنحت بعدها فرصة جديدة لرياض محرز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى في الدقيقة 90.

ولم تسفر المباراة عن جديد بعدها لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.