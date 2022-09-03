لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي لـ برشلونة أمام إشبيلية

لم يغير تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

واستمر تواجد جول كوندي في مركز الظهير الأيمن.

ويبدأ بالدي أساسيا من جديد على حساب جوردي ألبا.

ولم يتواجد الثنائي ماركوس ألونسو وهيكتور بيلرين في قائمة المباراة.

وحصد برشلونة سبع نقاط من أول ثلاث مباريات، بينما يمتلك إشبيلية نقطة وحيدة«»

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - إيريك جارسيا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: إينياكي بينيا - أرناو تيناس – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – ممفيس ديباي – فيران توريس – أنسو فاتي – بيير إيمريك أوباميانج