مويس عن هدف وست هام الملغي أمام تشيلسي: قرار فاضح وفاسد

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

أبدى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد غضبه الشديد من إلغاء هدف تعادل فريقه مع تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.

وقال مويس في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لقد رأيتم الهدف. إنه قرار فاضح وفاسد بالنسبة لحكم يفترض أن يكون من الصفوة".

وأضاف "القرار لا يقول الكثير عن أيا يكن من أرسل الحكم ليشاهد اللقطة من تقنية الفيديو. إنه قرار لا يصدق ضدنا".

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وأوضح "أنا أدعم تقنية الفيديو كثيرا، ولكني أعتقد أن حارس المرمى قام بالتمثيل وادعى الإصابة لأنه لم يكن قادرا على اللحاق بالكرة التالية".

وتابع "لقد فعل ذلك أيضا في الهدف الأول. الحكم أخطأ بشكل لا يصدق".

وشهدت المباراة الكثير من الإثارة في نهايتها، حيث حل ماكسويل كورنيه في الدقيقة 86 بدلا من فورنالس، ليسدد في القائم فور نزوله في الدقيقة 87 والنتيجة لا تزال 1-1.

وفي الدقيقة 89 تقدم هافيرتز لتشيلسي بعد عرضية من تشيلويل، قبل أن يتعادل كورنيه سريعا في الدقيقة 90 من متابعة.

ولكن، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو ووجد مخالفة لصالح حارس البلوز إدوارد ميندي، ليقرر إلغاء الهدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

وست هام يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي ديفيد مويس
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