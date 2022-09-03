انتصارات توتنام مستمرة أمام فولام.. وهاتريك توني يقود برينتفورد لسحق ليدز بخماسية

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

توتنام - هويبيرج

فاز توتنام على ضيفه فولام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

واستمرت انتصارات توتنام ليصل إلى النقطة 14 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت. لحين انتهاء باقي المباريات.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 8 في المركز التاسع.

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تقدم توتنام في الدقيقة 40 عن طريق لاعب الوسط بيير إيميل هويبيرج 40 بصناعة من المهاجم البرازيلي ريتشاليسون.

وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 75 ليؤكد فوز توتنام.

وأصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 40 هدفا بالقدم الأضعف. بعدما وضع الهدف بقدمه اليسرى.

بينما جاء هدف فولام الوحيد في الدقيقة 82 بطريقة رائعة من المهاجم ألكساندر ميتروفيتش.

وسجل المهاجم البرازيلي ريتشاليسون هدفا لتوتنام في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بعد العودة للفيديو بسبب التسلل.

لتنتهي المباراة بفوز توتنام بهدفين مقابل هدف.

برينتفورد × ليدز يونايتد

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وقاد إيفان توني فريقه برينتفورد إلى تحقيق الفوز على ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسجل المهاجم الإنجليزي 3 أهداف "هاتريك".

ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 8 في المركز الثامن.

سجل توني الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وأكمل توني الهاتريك في الدقيقة 58 بعدما وضع الكرة في المرمى الخالي من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة مستغلا خروج الحارس بشكل خاطئ.

وأضاف براين مبيومو الرابع لفريق برينتفورد في الدقيقة 82. ثم أكمل يوان ويسا خماسية فريقه في الدقيقة 92.

وجاءت ثنائية ليدز في الدقيقة 45، عن طريق لويس سينيستيرا. والهدف الثاني سجله مارك روكا في الدقيقة 79.

نيوكاسل × كريستال بالاس

وفي التوقيت ذاته تعادل نيوكاسل يونايتد سلبيا ضد كريستال بالاس، ليصل الماكبايز إلى النقطة 7 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

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ولفرهامبتون × ساوثامبتون

كما استطاع ولفرهامبتون تحقيق الانتصار على ساوثامبتون بهدف دون رد سجله دانيل بودنيس.

ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 6 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، ويتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 7 في المركز 12.

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توتنام الدوري الإنجليزي برينتفورد إيفان توني ليدز يونايتد
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