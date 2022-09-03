مؤتمر كلوب – عن القتال ضد إيفرتون وتمركز صلاح وإصابة كارفاليو

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن فريقه قاتل خلال مواجهة إيفرتون.

وتعادل إيفرتون اليوم السبت سلبيا بدون أهداف مع منافسه ليفربول في افتتاح سادس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب جوديسون بارك.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إذا حسبت مقدار الفرص التي سنحت لنا ومقدار الفرص المحققة لهم ، فربما نكون الفائز المستحق".

وأضاف "مباريات الدربي ليس لي ذكريات قوية معها بمسيرتي، قدمنا أداء قتالي وحصلنا على فرص كبرى ولم نسجل ولم نستغلها. كما قلت إذا لم تفز بهذه المباريات عليك ألا تخسر".

محمد صلاح

وعن تمركز النجم المصري محمد صلاح بشكل مختلف خلال الموسم الحالي أوضح "تمركز صلاح؟ لا ليس مختلف كثيرا عن المواسم السابقة. بشكل عام وحتى بالسابق اعتمدنا عليه بالعمق واليوم كان عليه كذلك لكن لم يكن هناك وقت كافي للتدرب على هذه الأشياء خاصة بعد مباراة نيوكاسل".

وواصل "لويس دياز وصلاح قاما باللعب بين الخطوط اليوم وداروين أثبت ظهور قوي بإبعاد المدافعين عنهما. صلاح كان قريبًا من التسجيل بآخر لحظة".

فابيو كارفاليو

وعن إصابة فابيو كارفاليو قال المدرب الألماني: "مؤلمة للغاية في العضلة فوق الركبة. علينا الانتظار الآن، لقد حاول أن يتحامل على الألم، ولكنه لم يستطع الجري بصورة طبيعية، ولذلك استبدلناه".

نونيز

وعن البدء بداروين نوينز كشف: "فيرمينو كان مصابا ثم عاد ولعب ثلاث مباريات رائعة جدًا وكان مرهقا لذلك قررنا البدء بداروين".

وأضاف "داروين أجرى خلال فترة الايقاف حصتين أو ثلاث وبدى رائع جدا، لكن من المهم أن يتعود على أسلوب الفريق باللعب، حصل على الفرص اليوم واعرف أنه قد يسجل منها بالمستقبل، داروين قدم أداء جيد جدا".

الصفقة الجديدة

وعن أرتور ميلو لاعب ليفربول الجديد شدد "آرتور تواجد على دكة البدلاء لكنه لم يلعب مباريات منذ وقت طويل جدا، أجرى بعض الحصص التدريبية البسيطة ولم أكن اخطط لمشاركته اليوم".

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول للنقطة التاسعة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما وصل إيفرتون للنقطة الرابعة ليحتل المركز الـ14.