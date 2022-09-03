كاد يخطف فوزا قاتلا.. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:57
كتب : FilGoal
كاد محمد صلاح يخطف فوزا قاتلا لفريقه ليفربول في الدربي أمام إيفرتون لكن القائم الأيسر حرمه من ذلك الانتصار.
وتعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا بدون أهداف اليوم السبت في افتتاح سادس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب جوديسون بارك.
فماذا قدم صلاح في المباراة؟
شارك لـ90 دقيقة
سدد 4 مرات
تسديدة على المرمى
تسديدة خارج المرمى
تسديدة تصدى لها الدفاع
تسديدة ارتطمت بالقائم
حاول المراوغة مرتين
نجح في مرة وفشل في مثلها
لمس الكرة 43 مرة
بلغت دقة تمريراته 65%
خلق 3 فرص
أرسل عرضيتان منهما واحدة صحيحة
فاز بـ3 التحامات من أصل 9
فقد الكرة 15 مرة
استخلص الكرة مرتين
نرشح لكم
القائم وبيكفورد أبطال الدربي.. إيفرتون وليفربول يتعادلان استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) وست هام.. تعادل سلبي تشكيل تشيلسي – فوفانا أساسي لأول مرة.. وسترلينج وبولسيتش مهاجمان أمام وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. تعادل سلبي ولكن مثير تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون مواعيد مباريات السبت 3 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وريال مدريد وبرشلونة ودربي ميلانو تشيلسي يمدد عقد بروخا حتى صيف 2028 مؤتمر كونتي - عن سوق الانتقالات وعودة ثنائي توتنام أمام فولام