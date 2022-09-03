كاد يخطف فوزا قاتلا.. ماذا قدم صلاح أمام إيفرتون

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح في لقاء إيفرتون وليفربول

كاد محمد صلاح يخطف فوزا قاتلا لفريقه ليفربول في الدربي أمام إيفرتون لكن القائم الأيسر حرمه من ذلك الانتصار.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا بدون أهداف اليوم السبت في افتتاح سادس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب جوديسون بارك.

فماذا قدم صلاح في المباراة؟

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شارك لـ90 دقيقة

سدد 4 مرات

تسديدة على المرمى

تسديدة خارج المرمى

تسديدة تصدى لها الدفاع

تسديدة ارتطمت بالقائم

حاول المراوغة مرتين

نجح في مرة وفشل في مثلها

لمس الكرة 43 مرة

بلغت دقة تمريراته 65%

خلق 3 فرص

أرسل عرضيتان منهما واحدة صحيحة

فاز بـ3 التحامات من أصل 9

فقد الكرة 15 مرة

استخلص الكرة مرتين

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